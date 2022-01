COUTURE, Claire



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 15 janvier 2022, est décédée à l'âge de 71 ans, madame Claire Couture, épouse de monsieur Michel Gosselin. Elle était la fille de feu monsieur Léopold Couture et de feu dame Marguerite Fiset. Elle demeurait à Lévis.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Valérie (Raphaël Rousseau) et Marie-Michèle (François Turcotte); ses petits-enfants: Noémie, Tristan, Annabelle, Mila et Zack; ses sœurs: Lise (Étienne Watelle), Denise (Marc Fortin), Louisette (Maurice Rochette) et Hélène; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Gosselin: Guy (Lise Larochelle), France (feu Paul Delisle), Danielle (Alphonse Doré), Pierre (Marie Tremblay), Johanne (Grégoire Couture) et Sylvie (Mario Benoît); ses neveux et ses nièces; ses cousins et ses cousines ainsi que ses nombreux amis de golf. La famille tient à remercier le personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral via leur site internet https://dons.mspdulittoral.com/maisonspl-1/don-en-ligne/dons-generaux-3/personal. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel.