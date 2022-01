CLOUTIER, Jeannine Fontaine



Au CHSLD de Sainte-Marie, le 13 janvier 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Jeannine Fontaine, épouse de M. Robert Cloutier. Autrefois de Vallée-Jonction, elle demeurait à Sainte-Marie. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Ginette (feu Jean-Claude Labrecque), Daniel, Stéphane (Sonia Lessard) et Éric; ses petits-enfants : Claudia (Francis Morissette), Claudine et Anne-Marie Labrecque, Maude Cloutier, Marc-Olivier et Jonathan Lachance et son arrière-petit-fils Félix. Elle était la sœur de feu Léon (feu Germaine St-Hilaire), feu Léonidas (feu Marguerite Cliche), feu Clément (feu Chantal Cloutier), feu Darius (Colette Caron), feu Philippe (feu Adrienne Gagné), feu Gilberte (feu Henri Perreault), feu Marie-Paule (feu André Couture), feu Madeleine (feu Hercule Bourque), feu Carmen (Wallace Cloutier) et Raymonde (feu Gervais Drouin). Elle était la belle-sœur de feu Donald, Valmore (Denise Jacques) et Réal (Rita Drouin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La direction a été confiée à laLa famille désire remercier tout le personnel du CHSLD de Sainte-Marie ainsi que du Foyer de Frampton pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation des maladies du cœur et de l'AVC (1434, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 500, Montréal (Québec), H3G 1R4) : https://www.coeuretavc.ca/