TREMBLAY, Roland



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 29 décembre 2021, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Roland Tremblay, époux de feu Aline Brindamour. Il était le fils de feu Virginie Maltais et de feu Rosario Tremblay. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera auLe samedi 22 janvier 2022, de 9h à 11h.Il laisse dans le deuil ses enfants : Théophile (Noëlla Boucher), Ghislain (Micheline Têtu), Jocelyne (Raynald Tremblay), Fabienne (Julien Cloutier), Bruno (Jocelyne Martel), Laurence (Steven Croteau), Michel (Anne Cloutier), Guillaume (Lucie Laforce); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères : Henri et Émile; de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Le Laurentien ainsi que celui de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués et leur humanisme.