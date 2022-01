Enquête de la coroner: «Même dans un monde idéal, on aurait eu des impacts», dit l’avocat des CIUSSS

Même si le système de santé québécois avait été «parfait», la COVID-19 y aurait tout de même causé des dommages, a fait valoir l’avocat de plusieurs CISSS et CIUSSS, jeudi, à l’enquête de la coroner sur les milliers de décès survenus en CHSLD au printemps 2020.

Au dernier jour des représentations, étape ultime où les différentes parties font part de leurs recommandations à la coroner, Me Luc de la Sablonnière, du cabinet Morency, Société d’avocats, a rappelé les «nombreuses données» manquantes au début de la crise.

«On n’avait pas de connaissance [du virus], on n’avait pas de médicaments, on n’avait pas de vaccins», a rappelé celui qui représente également l’Institut national de santé publique (INSPQ). «Je ne pense pas qu’on peut se limiter à dire que c’est la faute du système», a-t-il poursuivi.

Vision biaisée

Me de la Sablonnière a ensuite dénoncé l’idée selon laquelle le réseau de la santé n’a rien fait pour se préparer à l’arrivée de la COVID-19.

Certes, le gouvernement s’est concentré les services de «courte durée» comme les hôpitaux en mettant de côté les milieux de «longue durée», dont font partie les CHSLD, mais «c’est vraiment la vision que nous avions que le virus entrerait au Québec, qui était certainement biaisé», a-t-il expliqué.

«Ce qui se passe en ce moment, c’est ce qu’on craignait en janvier et en février 2020», a-t-il ensuite exposé, alors que la province enregistre un nombre d’hospitalisations jamais vu depuis le début de la crise.

«Est-ce qu’on avait les ressources pour attaquer les deux fronts? Faire ce qu’on a fait dans les centres hospitaliers aussi dans les CHSLD ? Je ne sais pas, et la preuve ne nous a pas amenées là», a-t-il également souligné.

Travailleurs dévoués

Le juriste a conclu en rappelant qu’aucun travailleur de la santé s’est «assis à ne rien faire» durant la première vague en citant l’exemple d’une employée du CHSLD René-Lévesque, à Longueuil, restée au front 57 jours d’affilé, au péril de sa propre santé.

«Je n’ai pas entendu de preuve ici que quelqu’un savait que ça s’en venait en CHSLD et a négligé cette information-là. On ne l’a peut-être pas vu, mais ce n’est pas volontaire. Il n’y a pas personne qui volontairement s’est assis et a dit : moi je ne fais rien», a-t-il affirmé.

En détail, le cabinet Morency, Société d’avocats, représente les CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et de la Mauricie-Centre-du-Québec, les CISSS de Chaudière-Appalaches, de la Montérégie-Est, de Lanaudière, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et de la Direction de la santé publique de Montréal.

