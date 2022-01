LÉVESQUE, Luc-Antoine



À l'hôpital de Montmagny, le 9 janvier 2022, est décédé à l'âge de 87 ans et 11 mois, monsieur Luc-Antoine Lévesque époux de dame Gaétane Roussel. Il était le fils de feu Alphonse Lévesque et de feu Eugénie Pelletier. Il demeurait à Montmagny et autrefois à La Pocatière, Kamouraska.Les membres de la famille se réuniront aude 11 h à 14 h 50.et sera suivi de l'inhumation au cimetière des Pins. Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Gaétane; ses enfants : Daniel, Gaétan (Johanne Blais), Marie-Josée (Nicolas Samson), Mélanie (Frédéric Lebrun), Patrick (Caroline Gosselin); ses petits-enfants : Gabriel (Stéphanie Thibault), Florance, Rosemarie, Sarah, William, Lindsay, Maverick, Kalie. Il était le frère et le beau-frère de: Carmelle (feu Pantaléon Thiboutot), feu Marie-Marthe (feu Jean-Marc Beaulieu), Raymond (Marie-France Dubé), feu André (Lilianne Courcy), Monique (feu Jean Hudon), feu Colette (feu Aurèle Anctil), Gertrude (Roger Hudon), feu Nicole (Richard Ouellet); et de la famille Roussel, il était également le beau-frère de : feu Alfred, feu Jeanne-D'Arc (feu Louis-Émile Martin), Andréa (feu Armand Boucher), Lucia (Roger Roy), Élizabeth (feu Léo Martin), feu Lise. Sont aussi affectés par son départ ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines, ses autres parents et ami(e)s. Des remerciements particuliers sont adressés aux docteures Pia St-Louis de La Pocatière et Geneviève Rancourt de Montmagny pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués. Merci également à Mme Isabelle Bonneau, inhalothérapeute, ainsi qu'aux membres du personnel soignant du CLSC de Montmagny pour leur soutien et les soins reçus à domicile. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à l'Association Pulmonaire du Québec. Des formulaires seront disponibles au salon.