RIOUX, Donald



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de notre frère, Donald Rioux, à l'Hôpital de l'Enfant- Jésus. Il est décédé le 17 décembre 2021, à l'âge de 72 ans et 11 mois. Il était le fils de feu madame Léonie Tremblay et de feu monsieur Bertrand Rioux. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil son fils Frédérik; ses frères et sœurs: Réjean (Jocelyne Duchesneau), Guy (Estelle Frenette), Diane (Richard Gallant) et Solange; ses nièces: Marie-Ève, Marie-Pier et Alexandra ainsi que son neveu, (feu) Éric. Il laisse également dans le deuil des personnes chères à son cœur, dont Danielle et Steeve, madame Villeneuve et monsieur Armand Audet; la mère de son fils Frédérik, madame Huguette Morin, ainsi que plusieurs cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Les funérailles auront lieu, en présence des cendres, au, de 9 h 30 à 12 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à 12 h 45.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc, tél.: 418 656-4999, Courriel: info@fondation-iucpq.org, Site web: www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.