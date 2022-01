ST-LAURENT, Edouard



À l'Hôpital St-Sacrement, le 19 décembre 2021, à l'âge de 93 ans et 6 mois, est décédé monsieur Edouard St-Laurent, fils de feu madame Louise-Anna Grégoire et de feu monsieur Théophile St-Laurent. Il demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie, secteur St-David, à une date ultérieure qui sera communiquée par la famille. Il était le frère de feu Henriette St-Laurent (feu Jean-Claude Fournier). Il laisse dans le deuil ses neveux: feu Pierre-Emmanuel Fournier (Lorraine Fortier), Jean Fournier (Carmen Desgagnés) et feu François Fournier (Martine Tremblay), son ami Pierre Baillargeon ainsi que plusieurs petits-neveux, petites-nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu et de l'Hôpital St-Sacrement, en particulier l'aile Coulombe pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec ou à tout autre organisme de votre choix. Des formulaires seront disponibles sur place.