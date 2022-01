JOBIDON, Rolande



À Québec, le 16 janvier 2022, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Rolande Jobidon. Elle était la fille de feu madame Berthe Milliard et de feu Maurice Jobidon. Elle a été aussi l'épouse de monsieur Adrien Leclerc. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Suzan (Gabriel Boisvert), François (Delmonde Timothée), Louis (Valérie Bédard); ses petits-enfants: Michaël (Noémie Perreault), Gabriel (Maude Robert), Laurence et Léa; ses frères et sœurs: feu Denise, feu Louisette (feu Gilles Larouche), feu Aline, Michel, Hélène (Sylvain Gagné), Robert (feu Bruna Fortin); ses beaux-frères et belles-sœurs: Jean-Marc (feu Pierrette Carpentier), Gaston (feu Agathe Bouffard), Yvon (Monique Marcoux), feu Charles-Aimé (Yvette Auclair), feu Colette (Raynald St-Laurent); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances à :La famille tient à remercier les employés du 3e étage du CHSLD Yvonne Sylvain, en particulier: Betty, Naïma, Francis et Julie, pour leur empathie et leur humanisme. Grâce à vous les derniers moments ont été adoucis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Site : www.cancer.ca, Tél. : 1-888-939-3333