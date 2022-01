MAHEUX, Hélène



À la maison Michel-Sarrazin, le 12 janvier 2022, à l'âge de 60 ans, est décédée madame Hélène Maheux, épouse de monsieur Yan Brassard et fille de feu Roland Maheux et de feu Pierrette Charland. Elle demeurait à Québec.de 13h à 16h.Elle laisse dans le deuil outre son époux, son fils : Nicolas Blouin (Véronique Ménard); sa belle-fille : Kristine Brassard; ses petits-enfants : Luka et Katelyn; son frère Claude (Chantal Mainguy); ses beaux-parents: Ruth Dubé et feu Conrad Brassard; ses beaux-frères : Michel (Sylvie) et Dominic (Manon); ses bonnes amies Nicole, Ginette, Johanne, Lorraine et Édith ainsi que sa tante, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison Michel-Sarrazin, 801 Grande Allée O bureau 124, Québec, QC G1S 1C1