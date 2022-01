Feline Grimace Scale: une application pour mesurer le niveau de douleur des chats

Grâce à une nouvelle application, Feline Grimace Scale, il est désormais possible d’évaluer le niveau de douleur d’un félin.

• À lire aussi: Une chatte devient la nouvelle «Queen» du web

• À lire aussi: Les réchauffeurs de chats

L'évaluation se fait en une minute et implique une observation des grimaces de l’animal. Le résultat donne une indication du niveau de bien-être du chat et peut même permettre aux vétérinaires de déterminer s'ils doivent avoir recours à un analgésique ou non, lors de leur pratique.

«Nous avons passé quatre, cinq ans pour développer et valider cette échelle dans plusieurs scénarios cliniques», déclare l’un de ses créateurs, le Dr Paulo Steagall, professeur à la faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal.

Interrogé sur la fiabilité de cet outil, Dr Steagall ajoute: «je dirais que l'échelle, elle est très efficace parce que ce n’est pas une chose comme des "voodoo sciences"».

Daniel Filion, spécialiste en comportement félin, affirme que l'application ne remplace pas un diagnostic du vétérinaire, mais constitue un outil d'observation pratique puisque «le chat est excellent pour cacher la douleur».

«Ce qu'on voit au niveau des oreilles, c'est que plus ça s'affaisse, donc plus ça s'aplatit, plus le chat est en douleur. La même chose au niveau des yeux: on va voir que plus les yeux deviennent minces, plus le chat est en douleur», explique M. Filion.

En conclusion, ce dernier rappelle aux propriétaires de chats que Feline Grimace Scale n'est qu'une application et que «rien ne vaut les conseils d'un vétérinaire».