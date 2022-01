Hausse des hospitalisations sur la Côte-Nord

Les services du Centre de santé et des services sociaux de la Côte-Nord continuent malgré le nombre d’hospitalisations élevé et la hausse des cas positifs.

• À lire aussi: COVID-19 au Québec: pas de nouveaux assouplissements des mesures sanitaires

• À lire aussi: Le bilan COVID assombri par 98 décès au Québec

Le directeur de la Santé publique de la Côte-Nord, Richard Fachehoun, ne peut pas encore affirmer que la région a atteint le sommet de la cinquième vague, toutefois il affirme que la contamination continue de progresser dans la région.

Présentement, 674 cas actifs sont recensés, mais ce nombre pourrait être multiplié par trois ou cinq avec la limitation des tests PCR.

Aussi, 21 des 28 personnes hospitalisées sur la Côte-Nord le sont à Sept-Îles, la très grande majorité d’entre elles font partie de l’éclosion à l’hôpital de l’endroit.

Quelques cas proviennent de l’éclosion à la Résidence des Bâtisseurs. Pour l’instant, aucun délestage n’est envisagé, mais la situation des équipes en place est fragile. Aussi, 170 travailleurs de la santé ont été testés positifs ou sont en retraite préventive.

De son côté, la vaccination va bon train sur la Côte-Nord: six enfants sur 10 âgés de 5 à 11 ans ont reçu une dose de vaccin alors que 58 % des adultes de 18 ans et plus ont obtenu leur dose de rappel.

À voir aussi