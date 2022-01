Huit cent mille poulets aux poubelles en 20 jours: l’UPA demande un plan B

Au lendemain de l’annonce des milliers de poulets euthanasiés et jetés à la poubelle, le nouveau président général de l’Union des producteurs agricoles (UPA) a demandé aux transformateurs alimentaires de revoir leurs méthodes pour éviter qu’une situation similaire se reproduise.

«La situation vient à l’encontre de notre métier de producteur, dont le but est de nourrir la population», a mentionné Martin Caron en entrevue à l’émission «À vos affaires», jeudi.

Les transformateurs alimentaires ne sont pas nombreux dans la province. Pour le poulet, Exceldor et Olymel se partagent 96 % de la capacité de transformation au Québec. Pour le porc, Olymel représente 80 % du secteur.

«Il y a quelques années, il y avait onze transformateurs et on en a perdu plusieurs. Quand on se ramasse avec une situation comme ça [de pénurie de main-d’œuvre] avec si peu d’entreprises, ç’a un impact direct sur nos producteurs agricoles», a-t-il ajouté.

Le président, qui a succédé à Marcel Groleau en décembre dernier, cherche donc à consulter les transformateurs sur un plan de contingence pour éviter un impact aussi élevé sur les producteurs.

«S’il y a un feu, s’il y a une grève. De quelle façon, on se revire de bord pour que les animaux soient abattus et pour qu’il y ait de la transformation qui se fasse», a indiqué M. Caron.

Il reconnait toutefois qu’Olymel a déjà apporté des changements importants pour garder ses employés.

