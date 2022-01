Inflation aux États-Unis : possible de la faire ralentir à 2 % fin 2022, assure Yellen

La secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen a jugé jeudi possible de ramener d’ici la fin de l’année l’inflation autour de 2 %, un taux jugé bon pour l’économie.

«Je m’attends à ce que l’inflation annuelle reste, pendant une grande partie de l’année, supérieure à 2 %», a déclaré la ministre de l’Économie et des Finances de Joe Biden, interrogée sur la chaine CNBC.

«Mais si nous réussissons à contrôler la pandémie, je m’attends à ce que l’inflation diminue au cours de l’année et, espérons-le, revienne à des niveaux normaux d’ici la fin de l’année, autour de 2 %», a-t-elle dit, tout en soulignant qu’il y avait «beaucoup d’incertitude».

Les prix ont grimpé de 7 % aux États-Unis en 2021, leur rythme le plus rapide depuis près de 40 ans.

«Nous faisons tout ce que nous pouvons pour résoudre les problèmes de chaine d’approvisionnement qui font grimper les prix», a souligné Mme Yellen, ajoutant que «la Réserve fédérale a un rôle important».

Elle a reconnu que le niveau et la persistance de l’inflation avaient été bien supérieurs à ce qui avait été prévu : «nous avons été frappés par une pandémie qui a créé des défis économiques qu’aucun de nous n’avait anticipés».

«L’inflation a augmenté plus que ce à quoi s’attendaient la plupart des économistes, y compris moi, et bien sûr, il est de notre responsabilité avec la Fed (banque centrale, NDLR) d’y remédier et nous le ferons», a-t-elle assuré.

L’opposition républicaine, notamment, accuse la politique fiscale de Joe Biden d’être inflationniste, à travers des plans de relance trop généreux. Mais pour Janet Yellen, ces dépenses ont évité à la première économie du monde de sombrer, et ont permis de limiter les inégalités.

Elle a ainsi invité à se pencher sur «toutes les mauvaises choses (...) qui auraient pu se produire sans les interventions que nous avons faites avec le plan de relance américain», comme «un taux de chômage élevé» durable ou l’aggravation de la «pauvreté chez les enfants».

«Nous craignions énormément (que cela) se produise», a-t-elle commenté.

