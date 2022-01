L'Assemblée générale de l'ONU appelle au respect de la « trêve olympique »

Le président de l'Assemblée générale de l'ONU, Abdulla Shahid, a appelé jeudi tous les pays et les belligérants à respecter la traditionnelle « trêve olympique » le temps des Jeux de Pékin en février, boycottés diplomatiquement par plusieurs grandes puissances.

« J'appelle solennellement tous les États membres à démontrer leur attachement à la trêve olympique pour les Jeux olympiques et Paralympiques d'hiver de Pékin et à des actions concrètes aux niveaux local, national, régional et mondial pour promouvoir et renforcer une culture de paix et d'harmonie fondée sur l'esprit de la trêve », a-t-il dit devant l'Assemblée générale.

Son appel, sous forme d'une résolution, a été formellement approuvé par consensus par cette enceinte qui regroupe 193 pays.

« J'appelle également toutes les parties belligérantes dans les conflits armés actuels dans le monde à accepter courageusement de véritables cessez-le-feu mutuels pendant la durée de la trêve olympique, offrant ainsi une opportunité de régler pacifiquement les différends », a ajouté Abdulla Shahid, ex-chef de la diplomatie des Maldives.

En raison des valeurs communes aux JO et à l'ONU visant à promouvoir la paix, la compréhension et la bonne volonté entre les nations et les peuples, le drapeau de l'Organisation flottera dans les stades et villages olympiques en Chine.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le président de l'Assemblée générale doivent assister aux Jeux qui se dérouleront du 4 au 20 février. Au contraire, les États-Unis, l'Australie, le Canada et la Grande-Bretagne ont annoncé n'envoyer aucun représentant officiel à Pékin, citant notamment « le génocide en cours et des crimes contre l'humanité dans la Xinjiang et d'autres violations des droits humains ».

Les sportifs de ces pays doivent en revanche participer aux Jeux.