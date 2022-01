Le bonheur d’un voyage intérieur

Hier au Salon du livre, je vous ai fait signer ma copie de votre œuvre « Carnet d’un voyage intérieur ». Aujourd’hui j’y reviens pour vous remettre ce mot en mains propres. Je ne puis qu’être reconnaissante envers vous de m’avoir si bien accueillie. J’ai feuilleté votre livre en rentrant chez moi, et ça m’a donné la preuve que je serai moins seule, maintenant qu’il va accompagner ma vie.

Notre conversation d’hier m’a un peu chavirée, surtout quand je vous ai avoué avoir déjà écrit à votre Courrier du journal et qu’en citant le titre de ma lettre « La peur d’avoir peur », vous vous en êtes spontanément rappelé. Comment faites-vous pour vous rappeler de tout ? À l’égal de la réponse que vous m’aviez donnée, vos paroles d’hier m’ont fait le plus grand bien. Je vous admire et vous m’inspirez. En nous proposant ce voyage intérieur, vous voulez notre bien, et c’est tout à votre honneur ! À quand une conférence sur votre voyage intérieur personnel ?

Jessica

Merci d’avoir pris la peine de venir me remettre cette lettre au Salon du livre, ma chère Jessica. Ce genre d’événement me permet de prendre le pouls des gens à qui je m’adresse quotidiennement avec ce lien épistolaire qu’est ce Courrier. Vous ne pouvez savoir à quel point cela est stimulant pour moi. Je vous signale que je fais déjà des conférences sur mon propre voyage de vie et que c’est à la demande des gens qui viennent m’écouter que j’ai eu l’idée d’écrire ce guide de vie.