Le Casino du Lac-Leamy s’entend avec Loto-Québec

Les quelque 700 employés du Casino du Lac-Leamy à Gatineau, en Outaouais, ont finalement conclu une entente de principe avec Loto-Québec.

L’entente de principe a ainsi été ratifiée par les membres lors d’une assemblée virtuelle tenue mardi soir.

Celle-ci prévoit des augmentations salariales de 2 % pour 2020, de 3 % pour 2021 et 2022, de 2,5 % pour 2023 et 2 % pour 2024. Une nouvelle prime a aussi été négociée pour les employés travaillant les fins de semaine tandis que celle octroyée au personnel de nuit a été bonifiée. La convention collective sera en vigueur jusqu’au 30 avril 2025, a précisé le syndicat des croupiers et croupières (SCFP 3993), par voie de communiqué.

«Étant donné la situation actuelle, soit la fermeture temporaire du casino en raison de la pandémie de COVID-19, le comité de négociation est satisfait de ce dénouement. Les deux parties ont fait énormément d’efforts pour en arriver à cette conclusion», a déclaré Guy Gosselin, conseiller syndical du SCFP.

En novembre dernier, les employés s’étaient prononcés à 96 % en faveur d’un mandat de grève si les négociations avec Loto-Québec n’évoluaient pas.