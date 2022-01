Le film Dune au sommet

Après une année catastrophique en 2020, le box-office québécois a pris du mieux en 2021, revigoré notamment par le retour des productions hollywoodiennes. C’est d’ailleurs le film de science-fiction Dune, du cinéaste québécois Denis Villeneuve, qui s’est hissé en tête des titres les plus populaires de l’année, grâce à des recettes de 5,5 M$ aux guichets de la province.

C’est ce qui ressort du bilan annuel de l’agence Cinéac, qui a été dévoilé hier. En 2021, les recettes de l’ensemble des cinémas du Québec se sont élevées à 72 202 223 $, une hausse importante par rapport aux 45 115 215 $ récoltés en 2020, alors que les cinémas de la province avaient été fermés pendant plusieurs mois. On est toutefois encore loin d’un retour à la normale. En 2019, la dernière année prépandémique, le box-office global de la province avait en effet grimpé à 176 751 882 $.

Pratiquement absentes du tableau en 2020 à cause de la pandémie, les grandes productions hollywoodiennes ont effectué un retour en force aux guichets en 2021.

Après Dune, les films ayant obtenu le plus de succès dans nos salles ont été Mourir peut attendre (4,4 M$), Rapides et dangereux 9 (3,5 M$), Spider-Man : sans retour (2,8 M$) et Black Widow (2,7 M$).

Films québécois en hausse

Malgré une nette domination des productions américaines, le cinéma québécois s’est plutôt bien tiré d’affaire, voyant même ses parts de marché passer de 11,7 % en 2020 à 12,4 % en 2021.

Deux longs métrages québécois ont réussi à se hisser dans le top 20 des films les plus populaires de l’année, soit Le guide de la famille parfaite (2 M$) et Maria Chapdelaine (924 864 $).