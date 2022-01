Le prochain gala de GYM repoussé

Le Groupe Yvon Michel (GYM) a annoncé jeudi qu’il avait pris la décision de reporter au 24 février son gala qui devait se dérouler le 29 janvier en raison de la pandémie de COVID-19.

Par voie de communiqué, le promoteur a fait savoir que «les conditions actuelles ne rencontrent pas nos standards requis pour assurer une participation sécuritaire de tous.»

«Devant l’ampleur de la situation pandémique au Québec et les difficultés que rencontrent nos boxeurs dans leur préparation, nous avons convenu, avec toutes les parties prenantes de la RACJ (Régie des alcools, des courses et des jeux), de reporter notre gala de boxe GYM/Probellum prévu le 29 janvier prochain au Casino de Montréal», a ajouté l’organisation.

GYM devait obtenir l’autorisation du gouvernement pour l’ouverture exceptionnelle de la salle du cabaret du casino, bien que l’endroit soit fermé depuis la montée des cas de coronavirus.

Devant des sièges vides, la Québécoise Marie-Pier Houle (4-0-1, 2 K.-O.) devait se mesurer à l’Argentine Yamila Esther Reynoso (12-9-3, 8 K.-O.). L’invaincu Montréalais Mazlum Akdeniz (15-0, 8 K.-O.) devait également affronter le Mexicain Erick Encina (14-5-1, 5 K.-O.) chez les super-légers.

Les autres galas du Groupe Yvon Michel prévus pour ce début d’année seront normalement tenus les 11 mars et 21 avril au cabaret du Casino de Montréal ainsi qu’au Colisée Vidéotron de Trois-Rivières le 25 mars.

Plus tôt en janvier, c’est Camille Estephan et Eye of the Tiger Management (EOTTM) qui avait reçu une mauvaise nouvelle semblable. Leur événement du 22 janvier devra finalement avoir lieu le 3 mars.