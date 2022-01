Le projet de garde partagée des Rays entre Tampa Bay et Montréal abandonné

Le projet de villes-soeurs prévoyant la garde partagée des Rays entre Tampa Bay et Montréal a été abandonné par les dirigeants des Ligues majeures de baseball, a indiqué jeudi le propriétaire de la concession floridienne, Stuart Sternberg.

Comme l'avait spécifié le quotidien «Tampa Bay Times» vers l'heure du midi, Sternberg a révélé le tout au cours d'une conférence de presse tenue en après-midi. Les Rays examineraient désormais les options pour la construction d’un stade susceptible d’accueillir leur équipe dans la région de Tampa à temps plein. Le bail de la formation évoluant actuellement au Tropicana Field de St. Petersburg prendra fin au terme de la saison 2027, mais un plan quant à la mise en place d’un nouveau domicile pour le club doit être prêt d’ici 2023, a rappelé le journal local.

Le concept proposé par l’homme d’affaires et le Groupe Baseball Montréal mené par Stephen Bronfman a fait sourciller de nombreux observateurs, journalistes et autres citoyens, que ce soit au Québec ou en Floride. Plusieurs se sont interrogés sur la viabilité et les retombées économiques du projet, ainsi que sur les coûts lui étant associés.

Davantage de doutes ont été soulevés quand Stéphan Crétier, l’un des six hommes d’affaires vedettes présentés comme membres du Groupe Baseball Montréal, s’est dissocié officiellement de celui-ci le 10 janvier. Le président de la firme GardaWorld affirmait n’avoir aucun lien financier avec le projet.

Enthousiasme de fin d’année

En décembre, le patron de Stingray et autre membre du sextuor, Eric Boyko, avait exprimé son enthousiasme après une rencontre de Bronfman avec la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et ce, même si elle rappelait que la Ville n’allait pas être «le promoteur du retour du baseball».

«Je n’ai pas eu le temps de parler à personne. Mais je pense que Stephen avait l’air positif. Je trouve qu’il en parlait avec émotion. Ce n’est pas juste un projet financier, c’est un projet de passion», avait dit Boyko au «Journal de Montréal».

N’empêche que le scepticisme se faisait sentir relativement à l’idée de construire un stade au bassin Peel pour une équipe des majeures évoluant à temps partiel à Montréal. À la fin septembre, le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, avait d’ailleurs tempéré les attentes des plus ardents défenseurs du projet.

«Que le gouvernement du Québec construise un troisième stade, après le Centre Vidéotron, après le Stade olympique, c’est un peu insensé [...]. Le gouvernement ne construira pas de stade», avait indiqué Fitzgibbon à QUB radio concernant le financement public d’un éventuel stade.

