Photo courtoisie

Leucan Région Québec, l’association pour les enfants atteints de cancer et leur famille, m’annonce le retour du Défi ski Leucan, pour une 14e année, cette fois le samedi 26 mars 2022, de 10 h à 20 h, à la Station touristique Stoneham. Depuis 2009, le Défi ski Leucan a mobilisé près de 7000 skieurs et planchistes qui ont amassé plus de 2 millions $ pour la cause dans la région de Québec. Leucan vous invite à vous s’inscrire, seul ou en équipe, en vous engageant à amasser 500 $ minimum pour les enfants atteints de cancer et leur famille. Les dons amassés permettent à Leucan d’être le principal bailleur de fonds de la recherche clinique, qui a fait passer le taux de survie de 15 % à 82 % en vingt ans.

► Renseignements et inscriptions au defiski.com ou à la Station touristique Stoneham.

Nouveau tournant

Photo courtoisie

Patrice Harvey (photo), ex-président du club Chrysler de Québec, est installé avec sa famille depuis maintenant trois ans à L’Isle-aux-Coudres dans la magnifique région de Charlevoix. Patrice s’est présenté comme candidat à l’échevinage lors des récentes élections municipales et il a gagné haut la main le siège 4. Celui qui a assuré la présidence du club Chrysler de Québec pendant 8 ans aura à traiter divers dossiers au conseil de ville, dont l’environnement, l’aqueduc, les ressources humaines et les loisirs. Ne soyez pas surpris d’apprendre dans les prochains mois qu’une exposition automobile pourrait se tenir à l’été à L’Isle-aux-Coudres.

Somme record

Photos courtoisie

La 12e Guignolée Dr Julien à Lévis s’est terminée le 15 janvier dernier et les résultats montrent une somme record amassée de 195 960,66 $ au profit du Centre de pédiatrie sociale de Lévis (CPSL). Ce montant sera affecté à la poursuite de la mission de l’organisme et servira à assurer aux enfants et aux adolescents vulnérables de Lévis l’accès à des soins et à des services gratuits de qualité en pédiatrie sociale. Le coût de l’accompagnement d’un enfant par l’équipe de professionnels du CPSL varie annuellement entre 1500 $ et 2000 $, selon les services dont ce dernier a besoin. Le suivi de chaque enfant s’étend sur plusieurs années, souvent de sa naissance à sa majorité. Plusieurs initiatives, jumelées à la mobilisation des bénévoles et à la générosité de la communauté, ont permis à l’organisme de dépasser son objectif initialement fixé à 125 000 $.

En souvenir

Courtoisie

Le 20 janvier 2021. Joseph Robinette Biden Jr, couramment appelé Joe Biden (photo), est officiellement assermenté à titre de 46e président des États-Unis.

Anniversaires

Photo courtoisie

Omar Sy (photo), acteur et humoriste français, connu pour ses prestations dans le film Les Intouchables (César du meilleur acteur) et dans la série Lupin sur Netflix, 44 ans... Denis Langlois, journaliste Noovo Info... Michel Goyette, comédien québécois, 49 ans... Micheline Fleury, la conjointe de Gaby Drolet de www.circulationquebec.com... Jamie Hislop, joueur avec les Nordiques de 1979 à 1981, 68 ans... David Lynch, réalisateur (L’Homme Éléphant) 75 ans... Edwin (Buzz) Aldrin, astronaute américain, le deuxième homme à avoir marché sur la Lune (Mission Apollo 11 en 1969), 92 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 20 janvier 2021 : James Richard Cross (photo), 99 ans, ancien diplomate britannique connu pour avoir été kidnappé par le Front de libération du Québec (FLQ) en octobre 1970... 2019 : François Perrot, 94 ans, acteur français... 2019 : Hélène Rowley Hotte, 93 ans, mère de l’ex-chef du Bloc québécois Gilles Duceppe... 2018 : Paul Bocuse, 91 ans, grand chef cuisinier français parmi les plus célèbres du monde... 2018 : Naomi Parker Fraley, 96 ans, américaine qui a inspiré avec son bandana rouge à pois blancs l’affiche de « Rosie la riveteuse » et son slogan « We Can Do It! », emblèmes de générations de luttes féministes... 2017 : Cédric Finn, 27 ans, fils de Nathalie Lapierre et Steven Finn (Nordiques)... 2015 : Hitoshi Saitō, 54 ans, judoka japonais, double champion olympique (1984 et 1988)... 2013 : Richard Garneau, 82 ans, monument de la télévision sportive, journaliste, commentateur et descripteur... 2012 : Marjolaine Gagné, 70 ans, présidente-fondatrice de TéléMag Québec... 2012 : Etta James, 73 ans, légendaire chanteuse de blues... 2011 : Vincent Rochette, 83 ans, ingénieur de Québec... 2009 : Claude Potvin, 69 ans, le plus célèbre des 4 Chevaliers O'Keefe... 2008 : Robert Lemieux, 66 ans, avocat montréalais... 1993 : Audrey Hepburn, 63 ans, actrice et ambassadrice spéciale de l’UNICEF... 1984 : Johnny Weissmuller, 79 ans, nageur et acteur (Tarzan).