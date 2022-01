Le rêve de Samuel Giguère se réalise

Le Québécois Samuel Giguère vivra sur le terrain les Jeux olympiques d’hiver pour la première fois de sa carrière, car la fédération nationale de bobsleigh et de skeleton a annoncé jeudi sa participation au prestigieux événement prévu à Pékin le mois prochain.

Pour l’ancien joueur de la NFL et de la Ligue canadienne de football, il s’agit d’une grande récompense pour ses nombreuses années de travail consacrées à son second sport. Giguère n’avait pas été invité à prendre part aux Jeux de Sotchi en 2014 et s’était contenté d’un rôle de substitut à Pyeonchang quatre ans plus tard. Cette fois, il figurera au sein d’un des trois équipages canadiens qui seront en action dans l’épreuve du bob à quatre.

L’homme de 36 ans tentera d’aider son quatuor complété par Cody Sorensen, Mike Evelyn et le pilote Christopher Spring lors des courses prévues du 13 au 20 février. L’équipe a complété le processus de qualification olympique avec deux présences dans le top 10, terminant huitième à Winterberg le 9 janvier et neuvième à St. Moritz, dimanche.

Par ailleurs, un autre athlète issu du monde du football représentera le pays aux Jeux en bobsleigh. Le demi de coin des Roughriders de la Saskatchewan Jacob Dearborn se retrouvera dans l’équipe de Taylor Austin, Chris Patrician et Daniel Sunderland.

