Les exportations internationales de marchandises en hausse au Québec

Les exportations internationales de marchandises désaisonnalisées du Québec ont connu une augmentation de 10,3 % entre les mois d’octobre et de novembre 2021, selon des données de l’Institut de la statistique du Québec.

Le bond enregistré est donc supérieur à la moyenne canadienne, où les exportations internationales ont augmenté de 9,2 % sur cette même période, d’après les chiffres de Statistique Canada.

Parmi les produits qui ont contribué à cette hausse commerciale au Québec se trouvent le mazout lourd (+ 166,2 %), les aéronefs (+23,3 %), les minerais et concentrés de fer (+19,1 %) ainsi que l’aluminium et ses alliages sous forme brute (+14,8 %).

D’autres marchandises ont cependant enregistré une baisse des exportations, particulièrement les lubrifiants et autres produits de raffinerie qui ont diminué de 90,7 % d’un mois à l’autre. À l’inverse, l’importation de ces biens a augmenté de 349,2 % dans la province.

L’importation d’aéronefs et de métaux tels que l’or et l’argent ont aussi connu un bond important sur la même période, avec des hausses respectives de 277,2 % et 157,6 %. Les produits pharmaceutiques et médicinaux ont quant à eux augmenté de 9,4 %.

En général, les importations internationales ont toutefois diminué de 5,5 % en novembre 2021 par rapport au mois précédent. Le pétrole brut classique (-40,8 %) et l’essence moteur (-25,2 %) font partie des produits qui ont baissé, tout comme le matériel aérospatial (-18,5 %) et les automobiles (-11,4 %).

Sur les 11 premiers mois de 2021, les exportations internationales de marchandises ont donc été plus importantes qu’en 2020, avec une hausse de 3,9 %, alors que les importations ont augmenté de 11,1 %.

