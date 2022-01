Masques N95: Medicom va créer 40 emplois

Le fabricant de masques de procédure et de masques N95, Medicom, va créer plus de 40 nouveaux postes à son usine située dans l’arrondissement de Saint-Laurent à Montréal.

L’entreprise québécoise a également annoncé l’importation de nouvelles machineries en provenance des États-Unis «pour soutenir sa nouvelle cadence de production» et répondre «aux besoins grandissants de sa clientèle gouvernementale».

«Le masque N95 de Medicom est très apprécié par les soignants non seulement pour son efficacité à filtrer les particules, mais aussi pour sa respirabilité et son confort», a souligné la firme par communiqué, jeudi.

Medicom est la seule entreprise québécoise à avoir obtenu la double certification pour ses masques N95. Ceux-ci sont désormais homologués par le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH/FDA) des États-Unis et par Santé Canada, et donc soumis à un contrôle de qualité plus élevé.

