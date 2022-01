OTAN: face à la Russie, la Roumanie salue le prochain envoi de troupes françaises

Bucarest | Le président roumain, Klaus Iohannis, s'est félicité jeudi de l'annonce par son homologue français d'un futur déploiement de troupes pour renforcer le flanc oriental de l'OTAN, face au risque d'une invasion de l'Ukraine par la Russie.

«Je salue chaleureusement l'annonce du président Emmanuel Macron sur la disponibilité de la France à participer à la présence militaire avancée de l'OTAN en Roumanie», a déclaré M. Iohannis dans un message publié sur Twitter.

«Le partenariat stratégique Roumanie-France sera ainsi renforcé sur le flanc oriental, dans la région de la Mer Noire», a-t-il ajouté.

«Je salue chaleureusement cette preuve de fraternité dans le contexte de notre partenariat stratégique», a également réagi le premier ministre Nicolae Ciuca.

Mercredi, à l'occasion de ses vœux aux armées, Emmanuel Macron avait fait état de la «disponibilité (de la France) à aller plus loin, et dans le cadre de l'OTAN à nous engager sur de nouvelles missions, afin de prendre toutes nos responsabilités dans des missions de type eFP (Présence avance renforcée, NDLR), en particulier en Roumanie si elles étaient décidées».

Moscou a déployé ces dernières semaines des dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne, laissant craindre une invasion. Tout en niant des intentions belliqueuses, le Kremlin martèle qu'une désescalade passe par des garanties écrites pour sa sécurité.

Moscou réclame, en plus d'un traité bannissant tout élargissement de l'OTAN, que les Américains et leurs alliés renoncent à organiser des manœuvres et des déploiements militaires en Europe de l'Est.