Pandémie de la COVID-19: un obstacle de plus pour attirer des joueurs à Montréal?

La pandémie de la COVID-19 pourrait avoir des répercussions à long terme autres que financières pour le Canadien de Montréal. Le nouveau directeur général Kent Hughes et le vice-président des opérations hockey Jeff Gorton pourraient avoir de la difficulté à attirer des joueurs autonomes dans les prochaines années.

• À lire aussi: Nouveau DG du Canadien: Kent Hughes rentre à la maison

• À lire aussi: Canadien: les huit priorités de Kent Hughes

Depuis quelques semaines, les mesures restrictives pour contrer la recrudescence des cas positifs au virus ont été amplifiées au Canada, et particulièrement dans la Belle Province, tandis qu’aux États-Unis, la vie quotidienne a maintenu un rythme plus normal.

«J’ai déjà eu des conversations avec des clients qui me disent exactement la même chose : si je deviens joueur autonome cet été et que c’est Montréal ou l’une de ces équipes-là, on ne leur parle même pas», a révélé un agent qui a préféré garder l’anonymat, à The Athletic, lundi.

La peur de voir un nouveau variant faire son apparition et de devoir vivre une nouvelle période de mesures restrictives pourraient non seulement effrayer les joueurs autonomes, mais aussi les joueurs ayant des clauses de non-échange dans leur contrat.

La possibilité de vivre cette situation se fait même déjà ressentir au sein même de l’organisation du Tricolore. Au terme de la période du temps des Fêtes, la femme de Jeff Petry, Julie, est demeurée aux États-Unis avec ses enfants, préférant ainsi profiter d’un rythme de vie plus normal.

«Ceux qui ont une femme et des enfants, c’est difficile pour eux d’aller à l’école, on ne peut pas sortir de la maison, il n’y a pas de spectateurs, a ajouté l’agent anonyme. Chez le Canadien, l’aréna de pratique était fermé. Tout le monde voit ce qui se passe et se dit, si c’est un autre variant la saison prochaine, est-ce que ça va être encore la même chose? Je ne pense pas que les joueurs veulent passer à travers ça de nouveau.»

«S’il n’y avait pas suffisamment de pression avant pour qu’un joueur anglophone aille jouer au Québec, avec les taxes et la pression du marché, il y en a encore plus maintenant parce que les familles disent "on est pris ici, on ne peut rien faire, tout est fermé"».

Aux yeux de l’agent, un tel problème ne serait pas éternel pour le CH, mais il pourrait compliquer le travail de Hughes et Gorton à court terme.

À voir aussi