«Pour toujours, plus un jour»: profitez de chaque moment avant la fin

Pour jouer la fin éminente de son personnage dans l’ultime saison de «Pour toujours, plus un jour», Pier-Luc Funk n’avait qu’à regarder autour de lui sur le plateau pour être emporté par l’émotion.

Interpréter la mort de son personnage Chuck devant les yeux de ses amis, notamment la réalisatrice Marie-Christine Blouin et ses complices de jeu Catherine Brunet, Karl-Antoine Suprice et Rémi Goulet, a représenté tout un défi pour lui.

«Je tiens à eux pour vrai. L’amour que j’ai pour eux est vrai. Je me disais: pense que tu ne leur reparleras plus jamais de ta vie. Ce qui ressort le plus quand tu penses à ça, c’est comment tu veux leur dire que tu les aimes», a dit le comédien en entrevue avec l’Agence QMI.

«Je ne suis pas un gars qui pleure à la fin des tournages, mais jouer quelqu’un qui va mourir et perdre ses proches, tourner les dernières scènes, ça a été extrêmement émotif. Ça m’a joué un tour et j’ai été complètement pris de cours. J’ai beaucoup pleuré, comme rarement dans ma vie.»

Pier-Luc évoque un tournage exigeant pour la fin de la comédie dramatique, mais également beau et touchant. «Ça commence avec une claque dans la face avec le voyage en avion qui se termine mal, avec les traitements qui reprennent. Mais après coup, il y a une remontée, un regain d’énergie chez Chuck. C’est sûr qu’on ne s’enfuira pas du drame par contre d’ici la fin de la série.»

Dans les premiers épisodes, disponibles sur Crave, les proches de Chuck, à commencer par sa douce Delphine (Catherine Brunet), sont angoissés pour la suite des choses. Son frère Benji (Rémi Goulet) et sa mère Karine (Isabelle Brouillette) sont aussi inquiets de ce qui attend Chuck, mais heureusement l’amour a frappé à leur porte pour les aider à traverser cette épreuve.

«Dans la première saison, Chuck savait qu’il allait mourir, mais il ne ressentait pas les conséquences tout de suite. Il pouvait quand même sauter en bungee, faire le party avec ses amis et tout ce qu’il voulait, mais là il réalise que la fin approche», a dit Pier-Luc, qu’on voit aussi dans la comédie à sketchs «Entre deux draps» sur Noovo. Cette année, il doit aussi tourner dans la prochaine saison de «Plan B».

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Vivre comment?

Comme Chuck a mis ses traitements de côté pour parcourir le monde avec Delphine, son état de santé s’est détérioré et il a vraisemblablement écourté son espérance de vie. Alors, doit-on s’amuser moins et se soigner pour vivre plus longtemps, ou embrasser chaque minute, quitte à pousser son dernier souffle plus rapidement?

«La question, c’est vivre comment. C’est quoi vivre? Est-ce faire ce que tu veux ou c’est juste avoir un pouls et un cœur qui bat? Je pense que ce sont des questions qu’on pose dans la série. Chuck veut vivre, mais pas à n’importe quel prix. C’est ça un peu le message de la série: vivre, c’est vivre des affaires, puis c’est ça qui va être "tough". Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, il y a juste une prise de conscience, faire face à ce qui va être dur et préparer sa sortie.»

La maladie va prendre de plus en plus de place, au fil des 13 derniers épisodes de la série, mais c’est fait de façon «sensible, humaine et pas trop dramatique», selon Pier-Luc. «Je trouve qu’il y a beaucoup de nous, de notre sensibilité et de ce qu’on est pour vrai dans ce projet-là.»

Produite par PASSEZ GO, en collaboration avec Bell Média, la deuxième saison de «Pour toujours, plus un jour» est disponible sur Crave. Deux épisodes sont ajoutés chaque semaine.

À voir aussi