Projet immobilier controversé: des citoyens ont gain de cause contre la Ville de Québec

Les citoyens ont eu gain de cause contre la Ville de Québec dans le dossier d’un futur immeuble de sept étages qu’ils jugeaient trop volumineux, mais l’administration municipale porte la cause en appel.

Les citoyens de la rue Boivin, près de Myrand, s’inquiètent du projet immobilier, qui abritera des logements sociaux et la coopérative de services Les Entreprises de cœur. En novembre, ils avaient exprimé leurs craintes.

Les voisins n’en ont pas contre la mission communautaire, mais bien contre le gabarit du futur édifice, qui selon eux ne s’harmonise pas au bâti du quartier, composé de maisons unifamiliales et d’édifices plus bas.

Cadre bâti

Les citoyens se sont adressés à la Commission municipale du Québec, qui leur a donné raison, le 29 novembre dernier. La Commission a en effet jugé que le règlement qui permettait la construction d’un édifice de sept étages ne respecte pas les caractéristiques du cadre bâti.

Le service juridique de la Ville considère quant à lui que la Commission a «excédé sa compétence et que sa décision est déraisonnable à plusieurs égards», en se basant sur des prémisses «erronées et inopportunes». Comme on ne peut porter en appel des décisions de la Commission, la Ville s’adressera donc à la Cour supérieure, a tranché le comité exécutif.

Décision de la Ville «mal reçue»

L’une des personnes à l’origine de la démarche auprès de la Commission, Louis-César Pasquier, a affirmé que les citoyens s’étaient «réjouis» de la décision en défaveur du projet. Par contre, le choix de la Ville de porter la cause plus haut a été «plutôt mal» reçu. «On a été surpris. C’est de l’argent des contribuables» qui sert à contrecarrer un verdict en faveur des citoyens, dit-il. Les citoyens doivent rencontrer leur nouvelle conseillère, Maude Mercier Larouche, à la fin janvier.

À voir aussi