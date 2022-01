Un agenda rempli pour le Centre des congrès de Québec malgré la COVID

La région de Québec s’est privée de plus de 200 M$ en retombées depuis le début de la pandémie, estime la direction du Centre des congrès qui anticipe néanmoins une reprise robuste du tourisme d’affaires dès que les rassemblements seront permis.

« Là, ce qu’on voit, c’est un appétit des gens pour venir se rencontrer le plus rapidement possible. En ce moment, ce qu’on gère, ce sont des reports d’événements (et non des annulations). On a un carnet de commandes pas mal rempli », se réjouit le PDG du Centre, Pierre-Michel Bouchard, en entrevue.

Débordant d’optimisme pour l’avenir, son discours tranche avec la situation sanitaire actuelle.

« Dès qu’il va y avoir une reprise, on va être pas mal plein. Il y a beaucoup d’événements en 2022. En 2023, c’est très bon. On a continué à signer des événements jusqu’en 2025 et il y en a même un en 2026 », se félicite celui qui vient d’être reconduit à la tête de la Société du Centre des congrès par le gouvernement Legault.

L’équipe des ventes du Centre a toujours maintenu le contact avec ses clients potentiels alors que d’autres destinations d’affaires dans le monde auraient « baissé les bras ».

Cela aurait eu pour effet de bien positionner la capitale pour la relance.

Congestion dans le calendrier

« On joue au Tetris dans le calendrier pour tenter de trouver des dates pour tout le monde. L’objectif, c’est d’être capable de tous les accueillir. La minute où on va pouvoir accepter 250 ou 500 personnes, les gens vont être au rendez-vous, c’est sûr », renchérit la directrice des communications et de la mise en marché, Ann Cantin.

Redémarrer la machine

Comme tout le monde, Pierre-Michel Bouchard a hâte de mettre la cinquième vague derrière lui et d’avoir une date pour redémarrer la machine.

En novembre dernier, près de 800 personnes avaient participé au congrès de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) dans ses murs avant que le virus paralyse une fois de plus les activités. Malgré tout, il est nettement plus confiant qu’il l’était en 2020.

« Les gens n’arrêtent pas de réserver et je signe des contrats à toutes les semaines. C’est réconfortant. Il va y avoir un futur après cette pandémie-là. »

Une exposition prolongée ?

L’exposition immersive Sous les glaces arctiques avec Mario Cyr, présentée jusqu’au 13 février, pourrait bien être prolongée, a-t-il fait savoir, en raison du report d’autres événements.

Quant au Salon du livre, prévu en avril, tout le monde se croise les doigts pour éviter une troisième annulation en autant d’années.

« On se prépare comme si ça avait lieu », a fait savoir le PDG du Centre.