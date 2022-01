Un studio de cinéma bientôt construit dans l'espace ?

La boîte de production derrière le film spatial de Tom Cruise va financer ce projet.

Space Entertainment Enterprise (S.E.E) a annoncé qu'un studio de cinéma va être construit dans l'espace.

Cette boîte de production, qui co-produira le film qui verra Tom Cruise devenir le premier acteur à tourner dans l'espace, compte effectivement lancer un studio et une arène de divertissement dans l'espace d'ici 2024.

Le module, appelé SEE-1, présentera des films, des programmes télé, de la musique, et des évènements sportifs, le tout avec l'aide d'artistes, de producteurs et de créateurs qui souhaitent produire du contenu dans un environnement en orbite basse et sous micro-gravité.

SEE-1 sera attachée à la station Axiom, une station spatiale commerciale qui est en pleine construction et se rattacherait à la station spatiale internationale avant d'orbiter seule. La station Axiom se séparera de la station spatiale internationale en 2028.