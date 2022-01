Une aide inattendue pour les familles à faible revenu

Les ménages à faible revenu impactés par l’inflation galopante auront droit à une aide inattendue le mois prochain avec une chaîne de restaurants qui s’est engagée à verser 50 % des recettes d’une journée à des organismes communautaires.

Pizza Salvatoré prévoit remettre environ 100 000 $ des ventes du 8 février de ses 40 succursales à travers le Québec à des organismes situés dans les villes où ses restaurants sont établis.

«Depuis le début de la pandémie, plusieurs personnes ont perdu leur emploi et cette année, le coût de la vie augmente. La situation est donc difficile pour de nombreuses familles. Nous sommes des chanceux de la société et ça nous fait plaisir de redonner», affirme la vice-présidente communications, Élisabeth Abbatiello, qui a racheté l’entreprise de ses parents avec ses trois frères et sa sœur en septembre 2018.

Dans chacune des succursales, les gestionnaires et les employés ont sélectionné un organisme communautaire à qui donner une partie du montant des ventes. À Sainte-Julie, en Montérégie, la grande majorité du personnel a choisi La Maison de l’Entraide.

«Cet argent va nous aider à remplir notre mission qui est de soutenir les familles économiquement faibles de Sainte-Julie. Je suis heureuse de constater que notre organisme est reconnu dans la population», mentionne la directrice Nathalie Garand.

PHOTO COURTOISIE

Chaque semaine, son organisme offre une trentaine de paniers alimentaires en plus de donner des cartes-cadeaux d’épicerie et de payer la facture d’Hydro-Québec à des personnes dans le besoin. La plupart d’entre elles ont un emploi, mais ont de la difficulté à boucler leur budget.

«À Sainte-Julie, la pauvreté est cachée. Tout le monde pense que le voisin a tout, mais c’est faux. Les gens qui ont de la misère à arriver ont honte de demander de l’aide. Il faut changer cette mentalité-là», souligne Nathalie Garand.

Un merci aux employés

Pizza Salvatoré profitera de cette journée pour remettre l’autre partie des ventes de pizza de la journée à ses employés. Ainsi, les quelque 1500 «équipiers» se partageront la somme d’environ 100 000 $ selon le prorata des heures travaillées de chacun en janvier. «La dernière année a été remplie de défi pour toute l’équipe qui a travaillé très fort dans un contexte difficile. Malgré tout, nos volumes de vente ont explosé et c’est grâce aux équipiers sur le terrain qui donnent un bon service et fidélisent les clients. C’était vraiment important de les remercier», explique Élisabeth Abbatiello.

Fondé en 1964 par le grand-père des cinq copropriétaires, Pizza Salvatoré a plus que doublé le nombre de ses restaurants en un peu plus d’un an et prévoit poursuivre cette forte expansion cette année.

À voir aussi