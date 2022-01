500 000 $ pour aider les petits commerçants à rénover

La Ville de Québec et la Chambre de commerce s'allient pour créer un programme d'aide à la rénovation extérieure s'adressant aux petits commerçants de la ville.

Les deux organisations déposent chacun 250 000 $ dans une enveloppe.

Les commerçants, propriétaires ou locataires, qui ont entrepris ou on l'intention d'entreprendre des travaux extérieurs de rénovation pourront faire une demande de subvention pouvant aller jusqu'à 25 000 $.

Cela couvre des travaux comme l'installation de terrasses extérieures, permanentes ou temporaire, l'ajout d'auvents, la réparation d'enseignes, l'éclairage, l'entretien, la plantation, l'ajout d'ouvrages décoratifs et le nettoyage des matériaux qui recouvrent les façades, comme la brique.

La rénovation complète des façades n'est pas admissible, puisqu'elle est déjà couverte par un programme existant, a précisé le président et chef de la direction de la Chambre, Steeve Lavoie.

Le commerçant devra assumer le tier de la facture et la Ville et la Chambre s'engagent à en couvrir les deux tiers, jusqu'au maximum autorisé.Ce programme s'adresse surtout aux petits commerçants.

«On vise ceux qui ont eu plus de difficultés et qui ont eu moins d’aide. C’est vraiment les petits commerces qui ont plus souffert dans la dernière année et demie», a mentionné M. Lavoie.

Pour le maire de Québec, Bruno Marchand, cette nouvelle initiative cadre parfaitement avec la volonté de son équipe de revitaliser les quartiers et les rues commerciales, dit-il.

Il croit que malgré les temps durs pour les commerçants, qui pourraient trouver superflu de se lancer dans des travaux de rénovation, le moment est bien choisi.

La fermeture forcée ou la baisse d'achalandage offre une occasion pour réaliser des travaux, propose-t-il.

M. Marchand assure par ailleurs que son administration s'engage à faciliter la vie des commerçants qui veulent installer une terrasse, une entreprise qui par le passé était rendue difficile en raison des nombreuses contraintes imposées par la Ville.

«Tout ne se fera pas cette année, mais notre plan, notre objectif ultime dont on ne dérogera pas, c'est qu'on veut que ce soit facile, facilitant.»Plus de détails à venir

