Accessoires de cuisine: l’eau bout en janvier

Bouillon, soupe, gruau, café, chocolat chaud, infusion... La bouilloire électrique fume lors des grands froids de janvier !

Retour dans le temps

Photo courtoisie, thinkkitchen

D’allure rétro avec sa grande poignée, son cadran à aiguille et sa douce couleur menthe, cette bouilloire électrique (1,7 litre) signée thinkkitchen embellira votre comptoir de cuisine. Ne la déposez surtout pas sur une cuisinière antique pour la réchauffer, bien que celles-ci feraient la paire, il faut plutôt la brancher.

► stokesstores.com > 99,99 $

Lumineuse bouilloire

Photo courtoisie, Frigidaire

La fabrication en verre et en acier inoxydable de cette bouilloire électrique (1,7 litre) Frigidaire permet d’assister au spectacle de l’eau qui bout, tandis que le témoin à DEL l’illumine de différentes couleurs selon la température de l’eau. Il est même possible de choisir le degré désiré entre 50, 70, 80, 90 ou 100 °C.

► lasource.ca > 59,99 $

Infusion intelligente

Photo courtoisie, Breville

Cette bouilloire Breville (1,7 litre) connaît la température d’infusion idéale pour faire ressortir la saveur de votre thé ou café préféré. Elle possède cinq réglages pour les thés noir, vert, blanc et Oolond, puis pour le café de cafetière à piston. Son couvercle à ouverture lente libère doucement la vapeur et élimine les brûlantes éclaboussures.

► eugeneallard.com > 256,99 $

Col de cygne

Photo courtoisie, Salton

Faite d’acier inoxydable brossé, cette petite bouilloire Salton (1 litre) présente un col de cygne permettant de verser l’eau bouillante avec contrôle et délicatesse sur le café moulu ou les feuilles de thé. Sa technologie avancée ainsi que son élément caché assurent un chauffage et un nettoyage rapides et faciles. Elle est sécuritaire, notamment en raison de son interrupteur automatique, puis l’enroulement pratique de son cordon élimine le désordre.

► salton.com > 69,99 $

Style scandinave

Photo courtoisie, Salton

Minimaliste, mais puissante, cette bouilloire Swan (1,7 litre) de la collection Nordic, dévoile un design scandinave qui s’invite bien dans la cuisine cet hiver. Son bec verseur, ainsi que son filtre intégré amovible et lavable, facilite son fonctionnement. Sa poignée à effet de bois caoutchouté est irrésistible !

► salton.com > 99,99 $