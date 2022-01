Des caribous et des filles

On apprenait hier dans Le Journal que pour protéger les caribous forestiers, une espèce en voie d’extinction au Québec, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a choisi de mettre les bêtes en captivité.

Il faut dire que ces caribous sont les victimes des coupes forestières. En clair, pour des raisons économiques, l’habitat des caribous est en train d’être détruit. Les animaux ne peuvent plus se nourrir et ils deviennent victimes des prédateurs.

La construction d’enclos où ils seront nourris dans des mangeoires entraîne des effets pervers pour les caribous, des animaux sauvages après tout. Le risque, c’est que les caribous perdent peu à peu leurs instincts. Le biologiste Martin-Hugues St-Laurent, professeur à l’Université du Québec à Rimouski, assure que la captivité, une mesure extrême, ne renversera pas à elle seule leur déclin. Il faut aussi leur redonner leur habitat.

Il en est de même pour les êtres humains. Pour les sexes en particulier. On me permettra d’y voir une métaphore de la situation des filles dans nos sociétés d’égalité des sexes. Un courant radical du féminisme a tendance à suggérer aux jeunes filles et aux femmes en général de se replier dans des espaces réservés.

Victimisation

L’éducation des filles insiste avec beaucoup d’emphase sur la victimisation dont elles sont l’objet. Il faudrait désormais prendre une distance critique avec ce courant, car le seul avenir de la victime, quelle qu’elle soit, est défini par son bourreau.

Les jeunes filles doivent savoir que l’homme n’est pas un prédateur pour elles. Bien sûr, elles doivent se méfier des hommes violents, pervers et dominateurs. Mais elles devraient aussi mettre un terme à cette aberration qui consiste à croire que l’amour que trop d’entre elles éprouvent pour ces faux hommes leur permettra de les sauver.

Il faut enseigner aux femmes que le repli sur elles-mêmes et la méfiance des hommes qu’on leur a transmise parfois dès le plus jeune âge ne leur facilitent guère leurs relations avec eux.

Séduction

Les filles ne doivent pas vivre dans des ghettos féminins pour éviter d’être agressées sexuellement. Il faut les encourager à s’affirmer sans avoir à faire le deuil de la séduction, ce pouvoir exercé par les femmes sur les hommes depuis la nuit des temps. La séduction bien comprise transforme les relations entre les sexes en une camaraderie, une amitié ou un amour partagé. C’est une arme à double tranchant, certes, mais il faut cesser de considérer la séduction comme une microagression perpétrée par les hommes.

Les femmes victimes n’ont pas une haute estime d’elles-mêmes, c’est bien connu. Mais leur statut de victime leur pourrit la vie.

Des femmes ont franchi le mythique plafond de verre. Depuis des décennies, elles sont plus scolarisées que les hommes. La solidarité féminine n’a plus rien à envier aux boys clubs machistes. La majorité des femmes espèrent encore vivre en couple avec des hommes qu’elles choisissent et non pas subissent, sauf dans des cultures archaïques et dans des milieux toxiques.

Les femmes en majorité ont besoin de la tendresse, de l’attention, de l’admiration et de la protection de la part des hommes qui partagent leur vie.

Il faut répéter aux filles comme un mantra que leur avenir est entre leurs propres mains, car les femmes possèdent par nature un pouvoir exclusif, donc enviable, celui de donner la vie à un enfant.

De nos jours, ce pouvoir s’additionne à tous les autres jadis réservés exclusivement aux hommes que des femmes ont conquis à force de volonté et de combativité.