Déconfinement: encore quelques jours avant un calendrier de réouverture

Selon le nouveau directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, l'échéancier du déconfinement envisagé par les autorités sanitaires pourraient être présenté sous peu aux Québécois.

«Si actuellement la tendance qu’on voit depuis quelques jours se maintient encore, mettons un 3-4 jours, on va être capable à ce moment-là de proposer au premier ministre un calendrier de réouverture », a-t-il prédit vendredi au micro de Philippe-Vincent Foisy sur QUB radio.

Il a cependant maintenu que le nombre d'hospitalisations sera l’un des facteurs clés dans la détermination d’un éventuel assouplissement.

«La date va dépendre du plus gros facteur : si le système de soin est capable de tenir et d’à quel moment il va être capable de mieux tenir qu’actuellement», a prévenu le Dr Boileau, affirmant du même coup être soucieux de ne pas jouer au yo-yo avec les espoirs des Québécois.

«De dire qu’on ouvre pour ensuite refermer tout de suite, c’est la pire chose à faire. Il faut que nous ayons une zone de gestion de risque, de confort nécessaire», a-t-il souligné.

Cependant, le directeur national de santé publique est demeuré assez évasif quant aux secteurs que devrait prioriser le plan de réouverture.

«Pour des personnes plus âgées, pouvoir aller à l’église c’est important. Pour les jeunes, ce sont les activités parascolaires. Il faut garder un paysage cohérent et je ne vous dirai pas que l’on va rouvrir en priorité l’un plutôt qu’un autre. Il faudra maintenir un paysage cohérent et équitable», s’est-il contenté de dire.

