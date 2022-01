Importante hausse des appels chez Suicide Action

L’organisme Suicide Action Montréal a remarqué une hausse importante de détresse psychologique depuis le début de la pandémie et près de deux personnes sur trois affectées seraient des femmes.

L’isolement et les pertes d’emplois feraient partie des raisons de la hausse des appels et des interventions chez Suicide Action.

Ce ne sont que 35% des appels qui sont effectués par les hommes; la majorité est faite par des femmes.

«Au Québec, depuis la pandémie, on parle de 20 à 30% de hausse d’idées suicidaires. À Montréal seulement, c’est 7%. On parle de trois suicides et de onze tentatives par jour», a rapporté Kathy Laramée, directrice générale chez Suicide Action Montréal.

L’organisme se soucie particulièrement des jeunes de 18 à 24 ans, surtout ceux qui seraient en télétravail.

Les Québécois sont invités à appeler ou à consulter en ligne Suicide Action en cas de détresse. Un service est aussi disponible pour les proches d’un individu en difficulté.

Cri du cœur des jeunes

Alexandrine Beauvais-Lamoureux, porte-parole du collectif NOUS, organisme pour la sensibilisation sur la santé mentale, déplore le manque de ressources pour les jeunes qui ne sont plus étudiants.

Écoutez l’entrevue de Jean-Philippe Gouin, professeur titulaire de psychologie à l’Université Concordia:

«Une jeune comme moi pourrait avoir accès à certains services puisque je suis inscrite à l’université. Mais pour les jeunes qui décident de décrocher une session pour prendre soin de leur santé mentale, ils perdent l’accès à ces ressources-là. Donc ils n’ont plus nécessairement les outils pour pouvoir traverser une période difficile», a expliqué la porte-parole.

Cette crise de la santé mentale chez les jeunes est exacerbée par la pandémie et l’isolement. «Ça risque de s’empirer à long terme si on ne se met pas à prendre des actions maintenant pour aider», a-t-elle ajouté.

Si vous avez besoin d’aide

Suicide Action Montréal

https://suicideactionmontreal.org/

1 866 277-3553

Ligne québécoise de prévention du suicide

www.aqps.info

1 866 APPELLE (277-3553)

Jeunesse, J’écoute

www.jeunessejecoute.ca

1 800 668-6868

Tel-Jeunes

www.teljeunes.com

1 800 263-2266

