Irak: 11 soldats tués dans une attaque attribuée à l'EI dans l'est

Bagdad | Onze soldats de l'armée irakienne ont été tués lors d'une attaque nocturne menée contre leur base dans la province de Diyala (est) attribuée au groupe État islamique (EI), a-t-on appris auprès d'une source militaire vendredi.

«Onze soldats, dont un lieutenant, ont été tués dans une attaque menée par des membres de l'EI (...) visant une base de l'armée», a déclaré, sous le couvert de l'anonymat, un haut responsable militaire en poste à Diyala, une région où des cellules jihadistes sont toujours actives.

L'attaque a eu lieu «vers 2 h 30 (23 h 30 GMT jeudi) contre une base de la région de Hawi al-Azim», située non loin de la province de Salaheddine, a-t-il poursuivi.

Le gouverneur de Diyala Mouthanna al-Tamimi a confirmé ce bilan auprès de l'agence de presse irakienne INA. Il a critiqué «la négligence des soldats car la base est fortifiée. Il y a une caméra thermique, des lunettes de vision nocturne et une tour de guet en béton».

Après une montée en puissance fulgurante en 2014 en Irak et en Syrie voisine et la conquête de vastes territoires, l'EI a vu son «califat» autoproclamé vaciller sous le coup d'offensives successives dans ces deux pays.

L'Irak a proclamé sa «victoire» contre les jihadistes de l'EI fin 2017. Mais ils restent une menace et continuent de mener des attaques ponctuelles contre des villageois et les forces de sécurité dans le nord du pays, notamment dans la région de Kirkouk et dans les provinces de Salaheddine et Diyala.

Les jihadistes prennent aussi pour cible les combattants kurdes des peshmergas. Le 6 décembre dernier, quatre d'entre eux avaient été tués dans l'attaque imputée à l'EI de l'avant-poste qu'ils tenaient au nord de Kirkouk.

Le dernier attentat d'envergure revendiqué par l'EI en Irak a visé en juillet 2021 un marché du quartier chiite de Sadr City à Bagdad qui a fait une trentaine de morts.