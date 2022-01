Laissons donc les gens être ce qu’ils sont

Je n’ai jamais compris pourquoi ma première femme m’avait épousé, vu que ce que j’étais n’a jamais semblé lui plaire. Elle voulait un homme qui parle, et j’étais un homme muet. Elle voulait un homme qui aime la compagnie des autres, alors que j’étais justement un homme peu enclin à me mêler aux autres, y compris pour un simple repas du dimanche midi. J’ai eu des enfants avec elle, même si ce n’était pas mon choix personnel. Je me suis comporté comme elle le voulait.

En fait, je me suis laissé aller à réaliser son rêve de vie de famille à elle, alors que moi je me serais contenté de vivre avec elle sans descendance, vu que je n’avais aucune, mais absolument aucune envie de me reproduire. Et elle a ensuite tout fait pour me changer. Comme la femme de ce matin qui souhaite changer son homme pour en faire un être « sociable », alors qu’il n’est pas sociable pour cinq cents. Quelle belle perte de temps !

Gilles Godin

On ne peut pas changer les autres. Le seul pouvoir qu’on a, c’est sur soi-même. Mais vous reconnaîtrez avec moi que tout le monde a tendance à vouloir changer l’autre, en particulier la personne aimée, dont on a l’impression qu’il s’en faudrait de peu pour qu’elle devienne exactement ce qu’on a envie qu’elle soit pour nous satisfaire. Malheureusement, ça n’arrive jamais.