Laurie Blouin ajoute une médaille à son tableau de chasse

La Québécoise Laurie Blouin a mis la main sur la médaille de bronze à l’épreuve du snowboard slopestyle des X Games, vendredi, à Aspen, au Colorado.

L’athlète de 25 ans a vu la Néo-Zélandaise Zoi Sadowski-Synnott et l’Américaine Jamie Anderson prendre place sur les deux premières marches du podium. Blouin a obtenu sa troisième médaille en carrière à cette épreuve dans le cadre des X Games; elle avait empoché l’argent à Oslo en 2020 et le bronze à Aspen un an plus tard.

Pour Blouin, il s’agit d’une bonne préparation pour les Jeux olympiques de Pékin auxquels elle participera le mois prochain. À Pyeongchang, en 2018, elle avait terminé troisième en slopestyle.