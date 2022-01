L’électricité du Québec doit engendrer les meilleures retombées

Réplique au texte « Hydro boude des projets industriels » de Michel Girard

Depuis quelques mois, nous constatons un engouement exceptionnel pour l’énergie propre du Québec et avons reçu une quantité étonnante de demandes de raccordement à notre réseau portant sur des installations industrielles de grande envergure.

Qu’ont en commun ces projets ? Ils nécessitent tous au moins 50 MW de puissance, soit l’équivalent de la consommation de 18 000 résidences. Soulignons qu’il y a actuellement une trentaine de clients de taille comparable au Québec, pour un total d’environ 6 500 MW, et que ces clients se sont ajoutés progressivement depuis la création d’Hydro-Québec. L’ensemble des nouvelles demandes totalise plus de 10 000 MW de puissance, soit le quart de la puissance installée du parc d’Hydro-Québec.

Soyons clairs : l’intérêt des promoteurs à s’installer au Québec est une excellente nouvelle. Mais nous devons garder la tête froide et utiliser notre énergie de la meilleure façon possible. Ultimement, nous souhaitons créer les meilleures retombées possibles pour le Québec. Pour ce faire, nous travaillons à des lignes directrices en collaboration avec le gouvernement du Québec afin de prioriser les projets les plus porteurs, ceux qui créeront le plus de richesse collective, en prenant en compte différents facteurs économiques et environnementaux, notamment.

Exporter notre électricité, ou prioriser les projets industriels ?

Devrions-nous privilégier les projets chez nous par rapport aux exportations? En fait, notre objectif est de faire les deux et, dans les deux cas, avec des conditions gagnantes pour le Québec.

Les exportations d’Hydro-Québec sont très rentables, et le sont encore plus lorsqu’on signe des contrats à long terme avec nos voisins comme nous l’avons fait récemment avec New York et le Massachusetts. Ce dernier contrat prévoit un prix moyen de 8,8 ¢/kWh pour notre énergie, le double du prix payé par les clients industriels au Québec. Ces ententes permettent aussi la construction d’interconnexions qui pourront être utilisées pendant des décennies.

Il est vrai de dire que les projets élaborés chez nous ont de nombreuses retombées, comme la création d’emplois et la contribution aux revenus fiscaux. Il ne fait aucun doute que nous travaillerons à ce que les projets porteurs pour notre économie voient le jour. On ne peut plus fonctionner selon une logique du « premier arrivé, premier servi ».

C’est en faisant cet exercice de façon responsable que nous demeurerons « Maîtres chez nous ».

Éric Filion, Vice-président exécutif – Distribution, approvisionnement et services partagés Hydro-Québec