Ottawa offre 50 M$ à Haïti

Ottawa donnera 50 millions $ à Haïti pour des projets locaux visant à s’attaquer aux problèmes les plus criants auxquels fait face le pays.

L’argent fourni par le Canada servira à neuf initiatives locales pour soutenir des services de santé, les infrastructures de sécurité, les droits sexuels et reproductifs, et la lutte contre l’insécurité alimentaire.

À 17,48 millions $, la plus large portion de ce don est destiné à trois projets «pour améliorer les droits des femmes et des adolescentes les plus vulnérables en matière de santé sexuelle et reproductive».

Deux autres enveloppes de 12 millions $ chacune iront à la Police nationale d’Haïti à des fins de formation ainsi qu’à des projets dédiés à l’insécurité alimentaire et humanitaire.

Selon un communiqué, Ottawa dit avoir consacré 1,8 milliard $ à Haïti depuis le tremblement de terre de 2010, qui avait fait aux alentours de 230 000 morts et 300 000 blessés.

Un séisme moins important survenu le 14 août dernier a fait plus de 2200 morts et près de 15 000 blessés.

Le pays se trouvait déjà en situation de crise politique et économique après l’assassinat du président Jovenel Moïse au mois de juillet, qui n’a fait qu’aggraver la situation.

Lors d’une table ronde avec des pays alliés, Justin Trudeau a déclaré qu’une aide d’urgence était nécessaire pour stabiliser le pays.

Des élections devaient avoir lieu au mois de février, or, en raison de l’assassinat de M. Moïse, elles ont été reportées sans date fixe.