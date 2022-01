Positif à la COVID-19, Lehouillier lance un appel à la vaccination

À l’âge de 68 ans, Gilles Lehouillier est convaincu que la COVID-19 aurait pu le conduire à l’hôpital s’il n’avait pas été triplement vacciné.

Le maire de Lévis a reçu sa dose de rappel, également appelée booster, le 7 janvier. Or, à peine huit jours plus tard, il a été déclaré positif à la COVID-19. Le virus lui a vraisemblablement été transmis par sa conjointe qui l’aurait elle-même attrapé en visitant sa mère dans un CHSLD beauceron.

« Une chance que j’ai eu la troisième dose, s’est exclamé le maire. Ça a été minime grâce à ça. Beaucoup de personnes non vaccinées se sont retrouvées à l’hôpital. Moi, j’ai eu des effets mineurs comme un mal de gorge, un mal de tête et un peu de fatigue. Au niveau des effets, j’ai eu des grippes pires que ça. »

« Moins fort »

M. Lehouillier, qui a pu continuer de travailler à distance, achèvera son confinement lundi, jour du premier conseil municipal lévisien de 2022. Durant son isolement, il a toutefois réalisé que la fatigue le rattrapait plus vite que d’habitude. « Tu te sens moins fort et tu as besoin de prendre des pauses plus régulièrement », a-t-il résumé.

Par comparaison, le maire a mentionné que sa conjointe, quoique bien plus jeune que lui (49 ans), a eu des symptômes plus sévères. Cette dernière n’a pas encore reçu sa troisième dose du vaccin. « Plus les gens vont se faire vacciner, plus on a des chances de reprendre une vie normale et de ne pas engorger le système de santé », a-t-il déclaré.

Appel au gouvernement

Dans un registre connexe, Gilles Lehouillier a appelé le gouvernement Legault à « donner de la prévisibilité » aux commerçants de proximité comme les restaurants, les bars et les gyms en vue de leur permettre de préparer leur réouverture dans de bonnes conditions.

« Ça commence à être extrêmement difficile pour eux. Les gens veulent surtout comprendre pourquoi on continue à les laisser fermés. Beaucoup pensent que ce n’est pas justifié, a-t-il insisté. Ce qui les irrite également, c’est le fait qu’ils ne puissent rien prévoir. »

La municipalité fera sa part en bonifiant bientôt son aide aux petits commerçants, a-t-il promis.

Le maire de Lévis a par ailleurs joint sa voix à celle de son homologue de Québec, Bruno Marchand, en évoquant la nécessaire reprise rapide des activités sportives pour le bien-être physique et psycho-logique de la population. « Les gens sont vraiment épuisés », a-t-il constaté en référence aux deux dernières années de pandémie.