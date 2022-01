Super Bowl: 10 histoires à surveiller au 2e tour

Le premier tour des séries n’a pas répondu aux attentes des plus friands de suspense. Place au deuxième tour, maintenant, avec l’entrée en scène des Packers et des Titans, qui ont profité d’une semaine de repos étant donné leurs performances en saison régulière. Se joignent à eux les gagnants du premier tour, soit les Bengals et 49ers, qui sont passés de justesse, ainsi que les Bills, Chiefs, Buccaneers et Rams, qui l’ont emporté haut la main. À l’enjeu demain et dimanche : quatre précieux billets pour les finales de conférences la semaine prochaine. Voici 10 histoires à surveiller pour ce deuxième tour éliminatoire.

1. Les locaux favoris

Photo d'archives, AFP

On vous mentionnait la semaine passée à quel point dans les dernières années, les équipes locales avaient connu des ennuis au premier tour des séries. En deuxième ronde, le scénario est inversé. Les huit dernières saisons ont vu les équipes hôtesses présenter une fiche tout à fait convaincante de 25 victoires et sept défaites lors du deuxième week-end des séries. Cette année encore, les quatre équipes locales sont établies favorites par les preneurs aux livres. Les écarts prévus sont toutefois moins prononcés que la semaine dernière, avec les Titans par 3,5 points, les Packers par 6, les Buccaneers par 3 et les Chiefs par 2. La NFL a gâté les amateurs avec de nombreux matchs décidés de manière dramatique cette saison et il faut s’attendre à un tel scénario. Préparez les ailes et ne clignez pas trop des yeux...

2. De derniers à finalistes ?

Photo AFP

Parmi les huit équipes toujours en vie, les jeunes Bengals sont captivants par leur style de jeu spectaculaire. C’est d’autant plus impressionnant en considérant qu’ils ont terminé au dernier rang de leur division lors des trois saisons précédentes. S’ils parviennent à disposer des Titans, ils deviendront la quatrième équipe lors des 13 dernières saisons à atteindre une finale de conférence un an après avoir terminé au dernier rang dans leur division. Les plus récents à avoir réussi l’exploit sont les Jaguars de 2017, des étoiles filantes ! Les deux autres, soit les Eagles de 2017 et les Saints de 2009, avaient poussé le conte de fées jusqu’à remporter le Super Bowl. Signe que la parité est bien présente dans la NFL, les Bengals portent le nombre d’équipes à 19 sur 32, qui se sont battues pour une place en finale de conférence lors des quatre dernières saisons.

3. Tom Brady et les revanches

Photo AFP

Trois des quatre duels du week-end mettent en vedette des équipes qui se sont déjà affrontées cette saison. Les Packers avaient battu les 49ers 30-28 le 26 septembre. La même journée, les Rams renversaient les Buccaneers 34-24. Enfin, les Bills ont vaincu les Chiefs 38 à 20, le 10 octobre. Un élément intéressant dans ces matchs de revanche est que tout au long de son illustre carrière, Tom Brady a présenté une fiche ordinaire de cinq victoires et six revers en séries quand il a affronté des équipes face auxquelles il s’était incliné durant la saison régulière. Cependant, l’an dernier, Brady avait fait un pied de nez à cette donnée lorsque les Bucs avaient disposé des Saints au deuxième tour après avoir perdu deux fois contre eux en saison. Il avait ensuite fait le même coup aux Chiefs, au Super Bowl.

4. D’amis à ennemis

Photos d'archives, AFP

Le duel opposant les 49ers aux Packers mettra à l’avant-plan deux entraîneurs en chef qui se connaissent comme peu d’autres dans la ligue. Le pilote des Niners, Kyle Shanahan, a travaillé avec son vis-à-vis Matt LaFleur pendant huit ans. La collaboration a débuté en 2008 quand Shanahan était coordonnateur offensif des Texans de Houston et LaFleur son assistant. Les deux ont ensuite mis le cap sur Washington de 2010 à 2013. En 2015 et 2016, LaFleur est devenu l’entraîneur des quarts-arrières des Falcons, sous les ordres de Shanahan, coordonnateur offensif. Ils en seront à un cinquième duel depuis 2019, quand LaFleur a pris les commandes des Packers. Les deux ont remporté deux duels, mais Shanahan a eu le dessus en séries, en finale de la conférence nationale, en 2019. Les deux équipes s’affrontent en séries pour une huitième fois depuis 1995. Le gagnant est ensuite allé quatre fois au Super Bowl.

5. Le roi de retour

Photo d'archives, AFP

Absent lors des neuf derniers matchs, le puissant porteur de ballon des Titans, Derrick Henry, fera son retour au jeu face aux Bengals. En huit matchs, Henry brûlait la ligue avec 937 verges de gains au sol, avant de subir une blessure à un pied qui a nécessité une opération. Même s’il a raté la moitié de la saison, il loge encore au neuvième échelon parmi ses pairs pour les gains au sol. Malgré la blessure de celui que l’on surnomme le roi Henry, les Titans ont très bien fait par la course avec la contribution de D’Onta Foreman et Dontrell Hilliard, mais Henry est un tout autre animal. À leurs huit premiers matchs sans lui, les Titans ont généré près de 10 points de moins en moyenne. Il sera intéressant de voir à quel point les Titans lui donneront une lourde charge de travail. En six matchs de séries à ce jour, il a couru trois fois pour plus de 150 verges.

6. Des éclopés de taille

Photo AFP

À ce stade avancé de la saison, les blessures qui rongent les troupes peuvent faire toute la différence. Dans le premier match au programme, il faudra porter attention à la ligne défensive des Bengals. La semaine dernière, la saison du plaqueur Larry Ogunjobi a pris fin. Pas idéal quand on affronte une équipe qui court avec le ballon comme les Titans. L’ailier défensif Trey Hendrickson a aussi été mis K.-O., mais il a de bonnes chances de jouer. Demain soir, les 49ers auront besoin de tous leurs meilleurs éléments défensifs pour maîtriser la force de frappe des Packers. Le secondeur Fred Warner, sublime en couverture, ne sera clairement pas à 100 % et l’as ailier défensif Nick Bosa est un cas incertain. Dans le duel entre Rams et Buccaneers, les blessures de Tristan Wirfs et Ryan Jensen sur la ligne à l’attaque de Tampa laissent craindre le pire face à Aaron Donald et ses potes.

7. Nouvelle rivalité

Photos AFP

Le match qui a le potentiel d’offrir le plus explosif spectacle aérien est gardé pour la fin, dimanche soir, entre Bills et Chiefs. Il s’agira du quatrième duel de quarts en 15 mois entre Josh Allen et Patrick Mahomes. En saison régulière, les deux quarts, qui sont devenus deux des plus importants visages du circuit, ont partagé les honneurs de deux matchs. En finale de la conférence américaine l’an passé, les Chiefs de Mahomes l’avaient emporté 38 à 24 contre leurs rivaux de Buffalo. Actuellement, les deux pivots sont en feu. Il s’agira du premier duel éliminatoire de l’histoire opposant deux quarts-arrières qui ont, chacun, lancé cinq passes de touché à leur dernier match en séries. Est-ce que ces deux joueurs sont en train de prendre tranquillement la place de la rivalité épique entre Tom Brady et Peyton Manning ?

8. Miller à la chasse

Photo d'archives, AFP

Lorsqu’il a quitté les Patriots pour se joindre aux Buccaneers, Tom Brady ne se doutait pas qu’il aurait de nouveau dans les pattes le chasseur de quarts-arrières Von Miller. Dans une autre vie, Miller avait tourmenté Brady au point de lui faire perdre le sommeil, lors de la finale de la conférence américaine, au terme de la saison de 2015. Le secondeur extérieur avait pourchassé Brady sans relâche, terminant la rencontre avec 2,5 sacs du quart pour propulser les Broncos au Super Bowl. Depuis, Miller a vieilli, mais les Rams ont semblé raviver sa fougue d’antan en transigeant pour obtenir ses services cette saison. Le vétéran compte six sacs du quart à ses cinq derniers matchs avec les Rams. Il s’est dit très excité à l’idée de retrouver son ancien martyr...

9. Six, le numéro chanceux ?

Photo d'archives, AFP

Dans la conférence nationale, l’équipe classée numéro 6, les 49ers, ont surpris les Cowboys la semaine dernière et poursuivent leur route. Il faut croire que 6 est le nouveau numéro chanceux puisqu’une équipe classée sixième a fait son chemin jusqu’au deuxième tour des séries lors des cinq dernières campagnes. Mieux encore, depuis 2005, six équipes classées à cet échelon ont même atteint la finale de conférence, soit les Steelers (2005), les Eagles (2008), les Ravens (2008), les Jets (2010), les Packers (2010) et les Titans (2019). Du lot, les Steelers et les Packers ont même remporté le Super Bowl. Les Niners ont remporté leurs trois derniers duels éliminatoires face aux Packers en 2019, 2013 et 2012. C’est l’une des rares taches au dossier d’Aaron Rodgers.

10. Abonnés aux finales

Photo d'archives, AFP

Dans les dernières années, les deux équipes qui nous ont le plus habitués à remporter leurs matchs au deuxième tour sont les Chiefs et les Packers. Les Chiefs sont passés à la finale de conférence lors des trois dernières saisons, tandis que les Packers ont participé aux deux plus récentes finales, ainsi qu’à celles de 2014 et 2016. Si les Chiefs l’emportent face aux Bills et que les Bengals renversent les Titans, ils deviendraient la première équipe de l’histoire à jouer dans quatre finales de conférence de suite à la maison. Dans l’histoire, l’équipe qui a obtenu le plus de qualifications consécutives pour les finales de conférence est les Patriots, avec huit, de 2011 à 2018. Les Raiders suivent avec cinq (1973 à 1977), tandis que les Eagles (2001 à 2004), les Cowboys (1992 à 1995 et 1970 à 1973) et les Bills (1990 à 1993) ont aussi pris part à quatre finales de suite.