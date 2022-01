Une exposition en cadeau

Une cinquantaine de jeunes de la région de Québec issus de milieux fragilisés et fréquentant l’Évasion St-Pie X, la Maison des Jeunes l’Escapade ou encore le Pignon Bleu, ont reçu récemment un beau cadeau. À l’initiative du Fonds Marie-Bélanger, en collaboration avec Éloize Expo, ils auront la chance de visiter l’exposition immersive Sous les glaces arctiques avec Mario Cyr, présentée au Centre des Congrès jusqu’au 13 février. Le Fonds Marie-Bélanger a été créé il y a 16 ans par Diane Bélanger et sa famille pour briser l’isolement de jeunes issus de milieux défavorisés par le biais d’activités sportives, éducatives ou artistiques afin de leur donner le goût du dépassement et la motivation nécessaire pour devenir une force positive et constructive de leur communauté. À ce jour, plus de 500 jeunes de la région ont bénéficié de soutiens financiers leur permettant de s’ouvrir au monde à travers diverses activités.

C’est parti !

Photo courtoisie

Les quatre (4) pentes de glissade sur tubes du Centre récréotouristique des Hautes Terres (CRDHT) de Sainte-Brigitte-de-Laval sont maintenant accessibles. Les travaux d’aménagement du centre de glissade sur tubes avec remonte-pente, commencés à l’été 2021, ont été exécutés en décembre dernier. Les récentes chutes de neige de janvier ont permis une préouverture qui était fort attendue. Pour l’instant, le nombre de personnes qui peuvent profiter du centre de glissade sur tubes est limité pour chacune des périodes suivantes : de 10 h à 13 h et de 13 h à 16 h. La glissade sur tubes avec remonte-pente est la première activité développée par le CRDHT. L’ouverture d’une piste de vélo sur neige (fatbike) est prévue pour février 2022. Pour réserver vos billets : www.CRDHT.com.

Un élan du cœur

Photo courtoisie

La Fondation du Collège des Hauts Sommets, de Saint-Tite-des-Caps revient avec son activité-bénéfice annuelle pour la Saint-Valentin « Un élan du cœur qui donne des ailes ». Vous avez trois façons de participer à cette collecte de fonds sous la présidence d’honneur de Normand Boudreault (photo) de Pieux Vistech : faire un don simplement à la Fondation ; acheter un coffret gourmand cuisiné par le Chef David Ruel du restaurant Les Trois Becs de Beaupré et/ou participer à l’encan de la Fondation qui aura lieu du 29 janvier au 11 février à 20 h. La cueillette des coffrets se tiendra le vendredi 11 février entre 13 h 30 et 16 h 30 à l’un des 4 endroits suggérés sur le formulaire d’achat. Pour tous les renseignements, rendez-vous sur le site de la Fondation au www.collegedeshautssommets.com/actualites/cocktail-benefice-de-la-saint-valentin.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 21 janvier 2021. La gouverneure générale du Canada Julie Payette (photo) quitte brusquement son poste après la production d’un rapport dévastateur sur le climat de travail toxique qu’elle aurait instauré depuis son entrée en fonction, laissant le gouvernement devant un véritable casse-tête.

Anniversaires

Photo courtoisie

Philippe P. Bolduc (photo), président de la sandwicherie Phil Smoked Meat du 461, Saint-Joseph Est, à Québec, 51 ans... Emily Bégin, chanteuse (Star Académie 2003) 40 ans... Emma Bunton, ex-membre des Spice Girls, 46 ans... Geena Davis, actrice américaine, 66 ans... Jean-Louis Duplessis, ex-président de Lallier Sainte-Foy, 78 ans... Plácido Domingo, chanteur d’opéra (ténor) et chef d’orchestre, 81 ans... Jack Nicklaus, golfeur professionnel, six fois gagnant du Tournoi des Maîtres et quatre fois du US Open, 82 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 21 janvier 2021 : Jean-Guy Bégin (photo), 90 ans, propriétaire de Lévis Auto (1971) ltée de 1971 à 1982, vice-président exécutif de la CCARQ et du Salon de l’Auto de Québec de 1984 à 2002... 2020 : Terry Jones, 77 ans, acteur, réalisateur, scénariste, historien, écrivain britannique et l’un des membres de la troupe comique des Monty Python... 2019 : Marcel Azzola, 91 ans, accordéoniste français qui a accompagné les plus grands noms de la chanson comme Jacques Brel, Barbara ou Édith Piaf... 2018 : Louis Berlinguet, 91 ans, docteur en biochimie, natif de Trois-Rivières... 2017 : Victor Prus, 99 ans, architecte québécois d’origine polonaise qui a dessiné le Grand Théâtre de Québec... 2016 : José Mathieu, 76 ans, ancien journaliste à la radio CHRC de 1961 à 1980... 2010 : Jacques Martin, 88 ans, dessinateur de bandes dessinées français... 2002 : Peggy Lee, 81 ans, chanteuse et actrice... 1998 : Jack Lord, 77 ans, le capitaine Steve McGarrett de Hawaï 5-0... 1997 : Le « colonel » Tom Parker, 87 ans, imprésario et gérant d’Elvis Presley... 1996 : René Jalbert, 74 ans, le sergent d’armes de l’Assemblée nationale.