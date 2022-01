RAYMOND, Jocelyne



À l'Hôpital du Jeffery-Hale, le 14 janvier 2022, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Jocelyne Raymond, fille de feu Camille Raymond et de feu Adrienne Beaulieu. Elle demeurait à Boischatel.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière de Dégelis. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil ses frères, ses sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs : Gilles (feu Géraldine Côté), Rino, Nicole (feu Gilbert Vézina), Ginette, Alain;ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœur ; Laval (Louise Dionne), Réjeanne (feu Patrice Soucy), Yvanhoe, Jocelyn (Aline Pelletier), Gervaise (Robert Lapierre), Vallier. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715 av. des Replats, Québec (Qc), G2J 1B8. 1888 473-4636 / www.coeuretavc.ca