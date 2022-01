GAGNON, Jacques



Au Centre Hospitalier Régional du Grand-Portage de Rivière du Loup, le 4 janvier 2022, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Jacques Gagnon époux de madame Marielle Lavoie. Il a été co-fondateur et propriétaire de la Boucherie J.A. Gagnon de Sainte-Louise durant de nombreuses années. Fils de feu dame Élise Leclerc et de de feu monsieur Gérard Gagnon, il demeurait à Sainte-Louise-des-Aulnaies. Outre son épouse Marielle, il laisse dans le deuil ses fils: Francis Gagnon (Sonny Chouinard) et Martin Gagnon (Pascale Morrison); ses petits-enfants: Pierre-Alexandre Gagnon, Mathias Gagnon (Ariane Laplante) et Janie Morrison; ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et sa belle-sœur: Nicole (Jean-Marc Marier), Louise (Panthaléon Lizotte), Suzanne (Pierre Tardif), André (Ginette Fortin), Danielle (Réjean Gamache) et Françoise Gagnon (Jules Pelletier); de la famille Lavoie, il était le beau-frère de: feu Charles (feu Lisette Dassylva), Maurice (Éliette Laurendeau), feu Lorette (Jean-Claude Fortin), Gisèle (feu Aldéi Savoie), Lorraine, feu Pierrette (Roger Turgeon), Gilles, Lise (Denys Brochu), feu Philippe (Lise Miville), Émilien et Denise ainsi que Marcel Bourgault. Sont aussi affecté par son départ ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ses ami(e)s. Sa famille tient à remercier particulièrement Gérald St-Pierre et Jenny Dufour pour leur disponibilité et leur aide qui fut précieuse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3, https://www.cancer.ca/fr-ca ou à la Maison d'Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/.