PELLETIER, Georges



À Québec, le 16 janvier 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé Monsieur Georges Pelletier, M.D., Ph. D., professeur chercheur émérite de la faculté de médecine de l'Université Laval et du centre de recherche du CHUL. Il demeurait à Québec.Je laisse dans le deuil mon épouse, Mme Huguette Leclerc, ses enfants: Jean décédé (Marie-Josée Morisseau), Hélène (Carl Cleary) et François (Julie Daigle); ses petits-enfants: Alexandra, Laurence, Antoine, Anne-Catherine, Sarah-Maude, Charles-Antoine et Camille; son frère André (Danielle Bélanger) et ses sœurs: Lise (Pierre Veilleux), Claire (Denis Gramtham) et Ginette (Réjean Cyr). Il était le frère de Jacques décédé (Raymonde Nadeau) et Jacinthe décédée. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Leclerc; ses neveux, nièces, autres parents et amis.Les cendres seront inhumées au cimetière Saint-Patrick, le jour même en présence de la famille. Vos offrandes pourront se traduire par un don à la Fondation de l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V-0B8, 418 656-4999.