GAULIN, Francine



Au Centre d'Hébergement Charlesbourg, Québec, le 13 janvier 2021, à l'âge de 70 ans et 6 mois est décédée dame Francine Gaulin, conjointe de feu monsieur Jean-Guy Proulx. Née à Québec le 18 juillet 1951, elle était la fille de feu dame Germaine Ratté et de feu monsieur Jean-Marie Gaulin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son frère Raymond (Nicole Thériault); ses sœurs: Denyse (feu Jean-Guy Douville), Hélène (Sarto Morin); ses nièces: Nancy Douville, Marjorie Douville, Nadia Gaulin-Bouchard; plusieurs cousins et cousines ainsi que ses ami(e)s (en particulier Lynda Verreault et Louise Desrosiers). La famille remercie la Dre Carole Cyr pour son aide de même que tout le personnel du Manoir Champfleury qui ont rendu la dernière étape de sa vie moins pénible et plus agréable.