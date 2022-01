MORIN, Frère Rodrigue, r.s.v.



À l'Hôpital Laval, le 8 janvier 2022, à l'âge de 86 ans et 9 mois, est décédé le frère Rodrigue Morin, religieux de Saint- Vincent de Paul. Il est né le 11 avril 1935 en la paroisse St-François-Xavier de Rivière-du-Loup. Il était le fils de feu madame Marie Nadeau et de feu monsieur Georges Morin.Il est entré au noviciat le 18 septembre 1954 et il a prononcé ses premiers vœux le 19 septembre 1956. Le frère Morin a exercé son ministère à l'Institut Dominique-Savio, aux Patros de St-Hyacinthe, St-Vincent de Paul de Québec, Jonquière, Charlesbourg, Ottawa, Laurentien, Roc-Amadour, Laval, au Pavillon Le Prevost, aux paroisses St-Vincent de Paul de Longueuil et St-Sulpice de Montréal. Il fut responsable des missions RSV de 1994 à 2017 en demeurant au Manoir Laure-Gaudreault. Il a terminé ses jours au Domaine de Bordeaux. Le religieux laisse dans le deuil les membres de sa communauté, les associés(es) et les agrégés(es) aux RSV. Il était le frère de feu Raoul, feu Maurice (feu Marie-Anne Bergeron), feu Georgette (feu Roger Jodoin), feu Diane (feu Gérard Hurtubise), feu Georges-Henri (feu Florence Courchêne), feu Fernand (feu Simonne Longchamps), feu Lorette (feu Ernest Lorin), feu Rose-Aimée (feu Georges Rousseau), feu Cécile (feu Raymond Gingras) feu Madeleine (feu Alphée Proteau), Jeannette (Wesley Allen), Jacqueline (feu Stéphane Lalonde), Lorraine (Robert Leclerc). Il laisse aussi dans le deuil plusieurs nièces et neveux, des parents et amis(es) des œuvres où il a travaillé.L'inhumation se fera ensuite au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Prière de compenser l'envoi de fleurs par un don fait à : LES CHARITÉS RSV (POUR LES MISSIONS RSV), 275, rue Marie-de-l'Incarnation, Québec, (Qc), GIN 3G5. Tél. : 418-650-3441, poste 315.