ROY, Dr Gérard



Au Pavillon CHUL du CHU de Québec, le 15 janvier 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé Dr Gérard Roy, époux en premières noces de feu Antoinette Bernard et en secondes noces de feu Monique Gaudreau. Il était le fils de feu Louis Roy et de feu Lucia Thibodeau. Il demeurait à Québec et était natif de Beauceville. Il laisse dans le deuil ses six enfants : Claude, Bernard (Viviane Bélanger), Louise (Johnny Davidson), André, Marie (Jacques Boilard) et Julie (Mario Quintin); ses petits-enfants: de Claude (Félix), de Bernard (Antoine et Océane), de Louise (Claudia, Cynthia et Karine), d'André (Karolanne et Charlaine), de Marie (David, Guillaume, Maxime, Philippe et Émile) et de Julie (Nicolas et Laurie) ainsi que quatre arrière-petits-enfants. Il laisse aussi dans le deuil la famille de ses frères et sœurs : feu Corrine Roy (feu Charlemagne Boucher), feu Agathe Roy (feu Henri-Louis Poulin et feu Adrien Grondin), feu Adrienne Roy (feu Gérard Mercier et feu Augustin Roy), feu Armand Roy (Irène Fortin), feu Jean-Paul Roy (feu Marie-Claire Roy), feu Blandine Roy (feu Marcel Jacques), Fernande Roy (feu Marcel Rodrigue), feu Caïus Roy (Rose-Anne Bolduc), feu Françoise Roy (feu Lucien Gilbert), feu Georges-Henri Roy (Huguette Poulin) et Lucien Roy (Claire Legault) ainsi que leurs familles respectives. Dr Gérard Roy a pratiqué la médecine générale à l'Hôtel-Dieu Notre-Dame de Beauce à Saint-Georges de 1960 à 1967. Il a œuvré à l'Hôpital Saint-François d'Assise de 1969 à 1995, dont il fût le Directeur général de 1981 à 1995. Il a été impliqué notamment au Conseil régional de la Santé et des Services sociaux de Québec, au Conseil canadien d'agrément des hôpitaux, ainsi qu'à l'Association des hôpitaux du Québec. Il a participé à la mise en place du CHU de Québec à titre de Directeur général par intérim, sans compter les nombreux conseils et comités auxquels il a participé. Il a été un père très impliqué auprès de ses enfants; il nous a montré l'importance de s'accomplir dans nos professions respectives et nous a inculqué de bonnes valeurs.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation CHU de Québec, 1825 boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4, téléphone : 418 525-4385. https://fondationduchudequebec.org/donner-a-la-sante/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.