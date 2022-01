MONTMINY, Claude



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 janvier 2022, à l'aube de ses 85 ans, est décédé paisiblement entouré des siens, M. Claude Montminy, l'époux bien-aimé de dame Collette Bussière. Il était le fils de feu Antonio Montminy et feu Alice Bernard. Il demeurait à Saint-Gilles. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Christian (Suzanne Turmel) et Chantal, ses petits-enfants: Hubert (Audrey-Anne Massé), Marianne (Jean-Benoît Côté) et Pier-Olivier Montminy, Raphaël et Alexia Quirion (Marc-Antoine Lessard). Son arrière-petite-fille Victoria Côté et son arrière-petit-fils à naître Émile Montminy. Il laisse aussi dans le deuil ses frères et soeurs: feu Charlotte ( feu André Trépanier), feu Jean-Luc (Céline Chabot), feu Gisèle (feu Stanislas Landry), Bruno (Henriette Fillion), feu Suzanne (feu Jules Chabot), feu Pierrette, Bernard ( Huguette Bélanger) et l'abbé Michel, ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bussière: Jacqueline (Michel Fontaine), Yves (Ginette Laliberté), Suzanne (Gaston Paradis), Gaétan (Ginette Toussaint), Rita (Réjean Falardeau) et Marcelle (Denis Roberge), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis, particulièrement son grand ami de toujours Léo-Gilles Demers ( Éliane Lévesque). La famille tient à remercier le personnel soignant de l'urgence et du 8e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à notre père.